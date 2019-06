Zurückgeblättert : Von Umzügen und Abbrüchen

Die Villa Bellevue in Trier 1994. Foto: Medienhaus Treierischer Volksfreund/Josef Tietzen

Nach einer Zwischenstation in der Trierer Christophstraße ist die Innenstadtwache der Polizei etwas inzwischen abseits der Fußgängerzone in der Salvianstraße untergekommen. 1994 haben die Beamten ihren Dienstsitz noch mittendrin statt nur dabei – im Palais Walderdorff am Hauptmarkt.

Doch im Frühsommer nehmen die Diskussionen um die Zukunft des Gebäudekomplexes Fahrt auf. Und damit wächst die Angst um den Fortbestand der Wache.