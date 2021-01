Kunst & Kultur : Als Trierer Künstler wieder in Trier erlebbar

Trier/Köln Der Wahl-Kölner Thomas Kraft hat dem Museum Simeonstift drei seiner Bilder geschenkt. Der versöhnliche Abschluss einer konfliktbeladenen Geschichte.

Es war eine Nachricht, die ihn „zutiefst entsetzte und verletzte“: Als Thomas Kraft (59) davon erfuhr, dass die Stadt die Gedenktafel für die deportierten Trierer Juden am Rindertanzplatz „ohne mich zu informieren einfach abgehängt“ hatte, fühlte er sich „als Künstler entsorgt“: „Es war das einzige Kunstwerk von mir, das in der Öffentlichkeit existierte. Wenn es nicht mehr existiert, dann existiere auch ich als Künstler nicht mehr.“

Seit 1993 hing die von Kraft ehrenamtlich konzipierte und gestaltete Tafel, ein mehrere hundert Kilo schweres Gebilde aus Stahl und Glas, am Haus Fetzenreich. Sie erinnerte an die jüdischen Mitbürger, die in den Jahren 1941 bis 1943 dort vor der Deportation in Konzentrationslager zusammengetrieben wurden. Für die allermeisten eine Reise ohne Wiederkehr. Ende 2019 ließ die Stadt die Tafel abhängen. „Aus Sicherheitsgründen“, wie Kraft erst auf Nachfrage im Rathaus erfuhr. An sein Urheberrecht und sein Engagement hatte bei der Stadtverwaltung offenbar niemand gedacht. Auch nicht, als im vergangenen Oktober anlässlich der Einweihung einer neuen Gedenkinstallation OB Wolfram Leibe Schülerinnen und Schüler des Auguste-Viktoria-Gymnasiums lobte, weil die sich wenige Jahre zuvor als Erste mit der düsteren Geschichte des Platzes auseinandergesetzt hätten.