Trierer Geschichten : Schöne Geschenke für das Geburtstagskind

Oft bewundertes Meisterwerk des Trierer Metallgestalters Klaus Apel: der Handwerkerbrunnen in der Fahrstraße. Foto: Wolfgang Raab

Auszug aus dem nächsten Buch von Alt-OB Helmut Schröer: Wie die Stadt dank einer List(e) um einige Attraktionen reicher wurde.



Die 2000-Jahr-Feier der Stadt Trier im Jahr 1984 war ein großer Erfolg. Über den Blick in die Vergangenheit hinaus war deutlich geworden, dass die europäische Stadt Trier auch eine gute Zukunft hat. Das Selbstbewusstsein der Triererinnen und Trierer war gestärkt worden. Über die materiellen Fortschritte hinaus war die Bereitschaft, sich für ihre Stadt einzusetzen, sich zu engagieren, gewachsen. Ein neues „Wir-Gefühl“ war festzustellen.

Ein Beweis für diese vertiefte Verbundenheit war eine Geschenkliste, die in der Sitzung des Stadtrates vom 7. November 1984 zur Abstimmung stand. Aus Anlass der Zweitausendjahrfeier hatten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Stadt, Firmen und Institutionen die Stadt Trier beschenkt. Es war eine beachtliche Liste entstanden.

Info Trierer Geschichten von Helmut Schröer (cus) Helmut Schröer (CDU) war von 1989 bis 2007 Oberbürgermeister der Stadt Trier. Als Buchautor veröffentlichte er unter anderem zwei Bände der Reihe „Trierer Geschichten“. Band drei soll im Oktober 2020 ebenfalls im Paulinus-Verlag erscheinen. Der Trierische Volksfreund druckt exklusiv vorab in loser Folge Auszüge aus dem Buch.

Im November 1981 wurde ich von dem Geschäftsführer eines großen Trierer Industriebetriebes gefragt, was sich die Stadt Trier als Geschenk zum „Geburtstag“ wünsche. Um auf weitere Anfragen antworten zu können, informierte ich die Kollegen im Trierer Stadtvorstand. Es sollte überlegt werden, eine Geschenkliste zu erstellen. Der Vorschlag erschien zunächst ungewöhnlich; schließlich gab es aber in einer Sitzung des Stadtvorstandes im Juni 1982 eine breite Zustimmung. Die Dezernenten wurden aufgefordert, Vorschläge zu machen, die es verdienten, in den Genuss einer unerwarteten Finanzierung zu kommen.

„Stadt Trier für ihr Geburtstagsfest wie eine Braut mit einer Geschenkliste ausgestattet“, lautete die Überschrift eines TV-Artikels am 27. Januar 1983. In der Neuss-Grevenbroicher Zeitung wurde gefragt „Ist Trier besser dran?“ Auch in Neuss feierte man 1984 den 2000. Geburtstag der Stadt. Und natürlich ergaben sich zwischen den beiden Jubiläumsstädten Unterschiede. Sie schrieb die Neuss-Grevenbroicher Zeitung. „An der Mosel aber, so scheint es, ist man schon besser dran. Da gingen, so wird berichtet, schon lange vor dem Ereignis zahlreiche Anfragen im Rathaus ein, was man sich denn zum Jubiläum wünsche. Im eigens etablierten Referat 2000 vernahm man das freudig und machte sich sogleich daran, eine erwünscht stürmische Spendenflut sinnvoll zu kanalisieren. Denn der städtische Haushalt gibt, ähnlich wie in Neuss, für aufwendige Dinge von Bestand nicht sonderlich viel her.“

Der Trierer Stadtratsbeschluss behandelte 55 Einzelgeschenke mit einem Gesamtwert von etwa 800 000 Mark. Schon die Anzahl der Geschenke war sehr erfreulich. Manches Geschenk war wiederum sehr originell, wie im TV zu lesen war: „So las ein Schweizer Bürger in seiner Heimatzeitung diese Nachricht und erinnerte sich daran, dass er vor langer Zeit bei einem Besuch in Trier auf dem Pferdemarkt seiner zukünftigen Ehefrau erstmals begegnet war. Das Schwelgen in Erinnerung bewog ihn, der Stadt als Jubiläumsgeschenk zwei Bänke zu stiften. Plazierungsvorschrift: auf dem Pferdemarkt.“

Im Volksmund auch „Weißer Riese“ genannt: Sanierung und Neuanstrich des Georgsbrunnens auf dem Kornmarkt waren ein Geschenk an die Stadt Trier zu ihrer 2000-Jahr-Feier 1984. Im Jahr 2019 folgte die jüngste Auffrischung. Foto: Wolfgang Raab

Zahlreiche Wünsche, von den Dezernaten der Stadt zusammengetragen, konnten erfüllt werden. Einige Beispiele:

• Geldspenden für die Gestaltung der 2000-Jahr-Feier

• Sanierung und Anstrich des Barockportals von St. Gangolf

• Restaurierung der Barockfiguren im Palastgarten

• Sanierung und Anstrich des Georg-Brunnens auf dem Kornmarkt

• farbige Fassung des Moselkrans

• Kauf einer Plastik des Schweizer Künstlers Max Bill

• Sanierung des Zollkrans

• Anstrahlung der St. Matthias-Basilika

• Anstrahlung der Porta Nigra

• Stiftung des Georg-Friedrich-Dasbach-Brunnens in der Glockenstraße• Sachspende für die Tufa (Kulturzentrum)

• Bestuhlung des Lehrsaals der Berufsfeuerwehr

• Sachspende für die Berufsbildende Schule - Gewerbe und Technik

• Neupflanzung von Bäumen

• Sanierung Kreuzweg Tarforst

• Förderung der Jugendpflege

• Glasvitrinen für die Stadtbibliothek

Geldspenden für die Berufsfeuerwehr

• Geldspende für die Trierer Jugendarbeit

• Förderung der Heimatpflege

• Anschaffungen für die Jugendbücherei

• Unterstützung der Aktion „Jugend fasst Geschichte an“.

Die Industrie- und Handelskammer Trier erstellte ein reich bebildertes Buch mit dem Titel „Trier – Wirtschaftszentrum mit Tradition und Zukunft – 2000 Jahre Trierer Wirtschaft“.

Historisch bedeutend: das alte Trierer Zollhaus am Katharinenufer, saniert von der traditionsreichen Karnevalsgesellschaft Heuschreck. Foto: Wolfgang Raab

Die Karnevalsgesellschaft Heuschreck sanierte das alte Trierer Zollhaus am Katharinenufer, das 1815 erbaut wurde. In Verbindung mit der Geschichte des Zollwesens hat dieses Gebäude einen hohen historischen Wert.

In der vom Stadtrat angenommenen Geschenkliste waren weitere wertvolle Geschenke noch nicht aufgeführt. Ein sehr wertvolles und attraktives Geschenk übergaben am 1. Dezember 1984 die Handwerkskammer und die Kreishandwerkerschaft Trier: den Brunnen des Handwerks. Der Brunnen war das Werk des Trierer Metallgestalters Klaus Apel.

Der Standort des neuen Brunnens wurde zunächst diskutiert. Vorgeschlagen wurde der Platz vor der Dresdner Bank (heute Commerzbank) in der Brotstraße. Klaus Apel intervenierte. Er wünschte sich einen breiteren Platz für „seinen“ Brunnen, und man fand ihn schließlich in der Fahrstraße. Klaus Apel beschreibt das Werk in seinem Buch „Kunst durch Feuer und Hammer“: „Der Brunnen hat die Form eines Eichenbaumes als Symbol des Handwerks (Ständebaum). Er ist 4,20 Meter hoch, hat einen Durchmesser von 1,60 Metern und ist in Messing gearbeitet. 42 Handwerksberufe sind am Brunnen, teils figürlich, teils mit dem Innungswappen dargestellt.“

Die Handwerkskammer Trier hatte einen Wettbewerb ausgeschrieben, aus dem Klaus Apel als Sieger hervorgegangen war. Der TV schrieb dazu: „Sieben Monate lang habe er ‚quasi rund um die Uhr‘ in seiner Werkstatt im Stadtteil Kernscheid geschmiedet, getrieben und ziseliert, um zwischen grazilen Eichenstämmen und Zunftzeichen den Alltag des Handwerks sehr detailfreudig in Bronze zu fassen. Fast 10 000 Arbeitsstunden seien damals zustande gekommen.“

Der Handwerkerbrunnen erhielt auch überregionale Anerkennung. Preise und Auszeichnungen, auch internationale Preise, begleiteten insgesamt Klaus Apels Arbeit. Trotz der großen Bannbreite seines Schaffens entwickelte er mit dem Werkstoff Metall einen unverwechselbaren Stil. Besonders sichtbar wurde dies beim Trierer Handwerkerbrunnen, über den Jürgen Wichmann, Leiter der Katholischen Akademie, schrieb: „Der Bereich der ernsten Arbeiten und des Schaffens, die Fröhlichkeit und die Heiterkeit der Feste sind hier lebendig. Es sind liebenswürdige, treffende Bilder. Mit seinem Brunnen ist Klaus Apel etwas geglückt, was sich wohl alle Brunnen-Gestalter wünschen. Ich habe erlebt, wie bei der Einweihung die Kinder und die Erwachsenen stehenblieben, um den Brunnen staunend herumgingen, sich gegenseitig aufmerksam zu machen, was sie entdeckten, und zu entdecken, was sie vorher nicht gesehen hatten – einen Brunnen, der erzählt, einen Brunnen, mit dem das Volk spricht, einen Brunnen für das Volk.“

Der Jubel nach dem Jubiläumsjahr war beachtlich. Die Trierer waren stolz auf ihre Stadt. Sehr groß war die Bereitschaft, sich zu engagieren, sich zu bekennen, einen Beitrag zu leisten. Ein gutes Beispiel, sich für die Stadt einzusetzen, war die Geschenkliste. Am Anfang wurde sie noch etwas belächelt. Im Laufe des Jahres wurde die Liste dann aber mehr und mehr nachgefragt.

In der Zeitschrift PublicRelations stand dazu: „Ein Gag der Moselhauptstadt zum Jubiläum hat gewiss PR-Seltenheitswert. Die Bürger baten die Stadt um eine Liste, die sie sich wünscht – so wie es Geschenklisten vor Hochzeiten gibt. Beigeordneter Helmut Schröer: ‚Die Liste begann bescheiden mit Ruhebänken, steigerte sich über den Wunsch für farbige Fassungen einiger Denkmäler bis hin zur Neuanschaffung von Scheinwerfern zum Anstrahlen historischer Bauten‘.“