Tipps fürs Wochenende Zu viel Gedränge? An diesen Plätzen erlebt man das Altstadtfest ganz entspannt

Es war eine Partynacht wie aus dem Bilderbuch: Tausende flanierten am Freitagabend durch die Trierer Innenstadt, von Bühne zu Bühne, von Cocktailstand zu Cocktailstand. Zwischendurch etwas Leckeres von den mehr als 40 Essensständen – wobei man sagen muss, dass die kulinarische Qualität sich nicht nur in Sachen Auswahl in den vergangenen Jahren beim Trierer Altstadtfest wirklich verbessert hat!