Kirche : Alt-Abt seit 60 Jahren Benediktiner

Trier Bruder Athanasius von der Trierer Abtei St. Matthias feiert am Freitag seine diamantene Profess. Er blickt damit auf 60 Jahre Leben als Mönch zurück. Bruder Athanasius, Jahrgang 1939, war in den Jahren 1969 bis 1981 Abt des Klosters, anschließend betreute er als Pfarrer die damaligen Pfarreien St.

Im Oktober 2012 kehrte er nach Trier zurück und ist seit sechs Jahren als Pilgerpfarrer verantwortlich für die Matthiasbruderschaften, die Pilger und die Seelsorge am Apostelgrab. In der Abtei bietet er für Gemeinschaften und Einzelpersonen Exerzitien an und hält Vorträge in den Bereichen Spiritualität, Pastoral und Ökumene. Sein Professversprechen bekräftigt er während Vesper und Konventamt am Freitag, 14. Juni, um 18.15 Uhr in der Matthiasbasilika in Trier.