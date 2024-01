Volksfreund-Fotoarchiv Skilanglauf an den Trierer Kaiserthermen: So war früher der Winter in der Region (Bilderstrecke)

Schnee und Eis haben vor wenigen Tagen für teilweise massive Behinderungen gesorgt. Teilweise ist der Unterricht ausgefallen, Busse konnten nicht fahren. Doch der Schnee hat auch schöne Seiten (eine umfangreiche Fotostrecke mit Eindrücken aus der Region vom Schneefall am vergangenen Donnerstag finden Sie hier.). So waren beispielsweise zahlreiche Spaziergänger auf den Uferwegen an den Mattheiser Weihern im Süden Triers unterwegs, um sich an der ungewohnt weißen Landschaft zu erfreuen. Denn Schnee in der Stadt ist eher eine Seltenheit. Nicht nur in den vergangenen Jahren.