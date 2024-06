Einzug im Herbst 2025 geplant Alte Schule in Schweich: Historisches Gemäuer wird zum angesagten Treffpunkt

In alten Steinen steckt kein Abspielgerät. Sie können nicht wiedergeben, was sich im Laufe der Zeit innerhalb ihrer Mauern zugetragen hat. Dabei würde die Alte Schule in Schweich sicherlich eine Menge spannender Geschichten ausspucken. Denn sie ist alt, steinalt. 1830 auf dem Areal der alten Kirche erbaut, wuselten in dem Gebäude mehr als ein Jahrhundert lang Jungen und Mädchen herum, um das ABC und das kleine und große Einmaleins zu lernen.