Trier : Ferienangebote im Bistum Trier

Trier Trotz Corona bieten Einrichtungen der katholischen Jugendarbeit alternative Ferienangebote im Bistum Trier an.

Die Sommerferien hatten sich viele Familien wohl anders vorgestellt: Im vollgepackten Auto Richtung Alpen oder im Ferienflieger auf die Balearen. Doch die Corona-Pandemie hat die Urlaubspläne vieler durchkreuzt. Sie wirkt sich auch aus auf die zahlreichen Ferienprogramme und Angebote der katholischen Jugendarbeit vor Ort im Bistum Trier: „Segelfreizeiten, Gruppenreisen, Zeltlager: Das Corona-Virus hat den Haupt- und Ehrenamtlichen in der Jugendpastoral erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Benedikt Welter, Referent in der Abteilung Jugend im Bistum Trier. „Da es aber gerade nach der für Familien sehr belastenden Zeit des Shutdowns in den letzten Monaten umso wichtiger ist, dass Kinder und Jugendliche eine schöne Zeit zusammen erleben, Kontakte knüpfen können und auch die Eltern entlastet werden, haben wir von der Jugendabteilung dazu aufgerufen, alternative Angebote auf die Beine zu stellen.“

Die Abteilung Jugend selbst bietet drei Angebote für junge Leute ab 14 Jahren: „Stand Up Paddling spirituell“ in Koblenz am Dienstag, 11. August von 10 bis 17 Uhr. Per Fahrrad geht es auf einer Solidaritätstour von Trier nach Echternach am Samstag, 18. Juli ab 9.45 Uhr. Zu Fuß können junge Leute pilgern auf dem hildegard-von-Bingen-Weg am Samstag, 15. August, von 9.30 bis 20.30 uhr von Bad-Kreuznach nach Spabrücken. Mehr Informationen gibt es unter: www.jugend-bistum-trier.de/angebote/aktionen-und-projekte