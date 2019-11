Bühne : Geschlechterkampf mit garantiert gutem Ausgang

Ralingen Altes Bauerntheater beim Theaterverein „4hang op Ralingen“. Am Wochenende stehen zwei weitere Aufführungen auf dem Programm.

In diesem Jahr führt der Theaterverein „4hang op Ralingen“ das Theaterstück „Alles Bauerntheater“, ein lustiger Schwank in drei Akten von Erich Koch auf.

Zum Inhalt: Der Schwank spielt in einer Bauernstube. Der Bauer Alfons (Dietmar Thieltges) ist arbeitsscheu, aber trinkfest und sitzt gerne in der Gaststube, zumal dort eine neue Kellnerin eingestellt wurde. Er hofft, mit Hilfe eines Theaterstückes mit ihr anbändeln zu können. Allerdings kommt seine Frau Agnes (Marion Krier) schnell dahinter und holt zu einem Gegenschlag aus.

Eine überzeugte Männerfeindin ist auch die Pfarrköchin (Roswitha Tossing), welche Sitte und Moral ständig im Auge hat. Dass dabei einiges schief laufen kann, muss auch der Altwarenhändler Franz (Georg Ensch) schmerzvoll erfahren. So nimmt die Aufführung einen turbulenten Verlauf und – soviel sei an dieser Stelle verraten – ein fröhliches Ende.

Weitere Aufführungen im Gemeindehaus in Godendorf/Edingen finden am Samstag, 30. November 20 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember um 18 Uhr statt. Restkarten an der Abendkasse.