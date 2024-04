Textiltiger nun auch in Trier Altkleider von zuhause abholen lassen: Was ein neues Textil-Start-Up verspricht

Schlechte Qualität, nicht mehr verwendbare Kleidungsstücke und oft auch Dinge, die nicht hineingehören – das ist oft die Realität in Altkleidercontainern, die gerne als Mülleimer verwendet werden. Aus diesem Grund wurden in Hamburg beinahe alle Altkleidercontainer abgebaut. Und so entstand „Textiltiger“. Als Projekt von Remondis digital, einem Tochterunternehmen des Recyclingunternehmens Remondis, ging „Textiltiger“ 2022 als alternative Sammelmethode für Altkleider an den Start – und ist nun auch in Trier aktiv.