Trierer Altstadt-Gastronomie The Benedict startet in die Freiluft-Saison

Es darf gestaunt werden: Alles wird teurer – nur im The Benedict nicht. Als das Freiluft-Restaurant neben dem früheren Faßbenders Central an der Sichelstraße im vergangenen Sommer öffnete, kostete ein Hauptgericht zwischen 28 und 32 Euro. Beim Start in die Freiluft-Saison 2023 an diesem Donnerstag (20. April) liegt die Spanne zwischen 19,90 und 28 Euro.