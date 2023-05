Meinung Altstadtfest Trier: Lasset die Spiele beginnen!

Mit der Preisempfehlung will die TTM als Veranstalterin den wohl wieder Hunderttausend Gästen des größten Volksfests der Region sicherlich etwas Gutes tun. Brot und Spiele fürs Volk haben in Trier schließlich eine lange Tradition, insbesondere in schweren Zeiten. Für die Standbetreiber hebt die städtische Gesellschaft die Standgebühren dagegen um rund 7 Prozent an. Abgesagt hat deswegen – zumindest laut TTM – allerdings kein Gastronom. Offenbar kann die erhebliche Kostensteigerung also trotz gedeckeltem Bierpreis erwirtschaftet werden und beim Altstadtfest gibt’s immer noch was zu verdienen. Und das ist ja auch gut so.