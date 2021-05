Ärger ums Altstadtfest 2022 : Bühne weg für freie Sicht auf die Porta!

Trier Die Stadt verlegt das Altstadtfest 2022 – und erntet viel Unverständnis. Derweil steht fest, dass die diesjährigen Porta-Veranstaltungen andernorts über die Bühne gehen.

„Ich war und bin immer noch ziemlich fassungslos. Wie können die nur so etwas tun, ohne mal mit uns geredet zu haben?“, echauffiert sich Weeber. Beim Trierer Altstadtfest ist das Familienunternehmen Weeber von Beginn (1980) an dabei. Aber auch beim Darmstädter Heinerfest, das traditionsgemäß am ersten Juli-Wochenende stattfindet. Nun steht, „nach Corona-bedingt existenzbedrohenden Monaten für uns Schausteller eine Terminkollision ins Haus, deren Auswirkungen ich mir noch gar nicht ausmalen will“.

TTM-Chef Norbert Käthler (56) räumt auf TV-Anfrage ein, es sei ein „ein große Denkfehler gewesen, die Nachricht unkontrolliert an die Altstadtfest-Akteure zu schicken, ohne vorher das Gespräch über die praktische Umsetzbarkeit zu führen“. Die Zahl der Adressaten dürfte zumindest im hohen zweistelligen Bereich liegen. Aber keiner der besagten Akteure (Künstler, Gastronomen etc.) wurde mit ins Boot genommen, als der TTM-Aufsichtsrat schon vor Monaten seinen Terminverschiebungsbeschluss gefasst hat. Dabei ist die Begründung, die bezeichnenderweise in der Mail gar nicht genannt wird, durchaus nachvollziehbar. Am eigentlichen Altstadtfest-Termin (24. bis 26. Juni 2022) startet die große Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“. Und zum Eröffnungswochenende, das mit großen offiziellen Brimborium und Promi-Gästen einhergeht, soll der Blick auf die Trierer Römerbauten unverstellt sein.