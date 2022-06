Veranstaltung : Zauberkunst und Musik aus Flaschen: Was für Kinder und Familien beim Altstadtfest Trier auf dem Programm steht

Die Band „Glas Blas Sing“ spielt ihre Musik nur auf Flaschen, und zwar Flaschen aller Art. Beim Altstadtfest stehen sie ebenfalls auf der Bühne. Foto: Yves Sucksdorff

Trier Anders als in den Vorjahren gibt es in diesem Jahr zwar kein spezielles Kinderprogramm zum Trierer Altstadtfest. Trotzdem wird einiges für Familien und junge Besucher geboten. Der Überblick.

Für Kinder und Familien stehen dieses Jahr beim Altstadtfest wieder verschiedene Künstler auf den Bühnen. Das Fest geht eigentlich bis zum späten Abend. Aber die Auftritte, die für Kinder und Familien spannend sind, starten natürlich zu familienfreundlichen Zeiten.

Musik für Familien und Kinder beim Altstadtfest Trier am Samstag

Am Samstag gibt es Pop- und Rockmusik von der Karl-Berg-Musikschule. Die Jazz und Rock-Abteilung der Musikschule hat fürs Altstadtfest ein Programm zusammengestellt, das die Bands, bestehend aus Jugendlichen und Erwachsenen, ab 12.30 Uhr an der SWT-Bühne am Hauptmarkt vorführen. Um 17.30 Uhr ist Mitsingen ausdrücklich erwünscht. Dann steht die Band „Sing Out Loud“ auf der RPR1-Bühne am Domfreihof. Die Acoustic-Band spielt Rock, Pop, Neue Deutsche Welle. Wenn das Publikum Glück hat, werden auch ein paar Wunschsongs der Zuschauer gespielt.

Viele Auftritte für Kinder und Familien am Sonntag

Am Sonntag stehen die meisten Auftritte für junge Besucher und Familien auf dem Programm: Ab 12 Uhr geht es mit Tanzgruppen aus der Region auf der RPR1-Bühne am Domfreihof los. Um 13 Uhr ist die Big Band der Universität Trier „Swing Unit“ dran. Die steht hauptsächlich mit Swing-Titeln auf der SWT-Bühne am Hauptmarkt. Weil aber auch Klarinetten mitspielen, gibt es außerdem frühen New Orleans-Jazz.

Ein Höhepunkt für junge Besucher ist die Zaubershow von Zauberkünstler und Illusionist Christian Lavey. „Die Show ist hauptsächlich für Kinder gedacht“, sagt Lavey. „Aber es ist auch etwas für die ganze Familie dabei – etwas zum Mitmachen, zum Lachen und zum Staunen. Wie sich das für eine gute Zaubershow gehört.“ Zum Beispiel werden die Kinder dem Zauberer helfen, auf magische Art ein Malbuch auszumalen.

Der Luxemburger Zauberer hat bereits mehrere internationale Preise gewonnen und wurde vergangenes Jahr vom Künstler-Magazin als Künstler des Jahres ausgezeichnet. Von der Zauberkunst-Organisation International Brotherhood of Magicians hat der den Wizard Award erhalten. Seit 15 Jahren ist Lavey Zauberkünstler und mit 200 Auftritten in der Großregion pro Jahr gut beschäftigt. Trotzdem tritt er zweimal am Sonntag auf: Auf der RPR1-Bühne am Domfreihof ist er um 14 Uhr und um 16 Uhr zu erleben.

Ebenfalls am Sonntag sind die Schüler der Modern Music School um 15.30 Uhr auf der Bühne an der Porta Nigra zu hören und zu sehen. 50 junge Musikschüler, die an der Modern Music School Klavier, Keyboard, Bass, Schlagzeug, Gitarre und Gesang lernen, treten mit Nummern aus der Rock- und Pop-Musik auf. Auch am Samstag um 15.30 Uhr steht die Gruppe auf der Bühne, dann allerdings am Domfreihof.

Altstadtfest Trier 2022: Für etwas ältere Kinder ist ein Konzert am Freitagabend geeignet

Falls die Kinder schon älter sind, oder auch mal später ins Bett dürfen: Am ersten Festtag, Freitag, steht um 19.30 Uhr die Band „Glas Blas Sing“ auf der SWR3-Bühne an der Porta Nigra. Die macht Musik einmal ganz anders und kommt ohne jegliche traditionellen Instrumente auf. „Wir machen Flaschenmusik“, kündigt die Band an. Und das heißt: Die Band macht Musik auf Flaschen und mit Flaschen – Flaschen aller Art: Groß, klein, grün, Plastik, voll, leer; sie pustet, ploppt, schüttelt und scheppert Rocklieder, Popsongs und Klassikstücke.