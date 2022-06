Livemusik : Programm fürs Altstadtfest Trier: Das ist von Freitag bis Sonntag auf den Bühnen los

Info

Durch den Kauf eines sogenannten „Solidaritätsbändchens“ kann man als Besucher das Altstadtfest finanziell unterstützen. Der Preis von 2 Euro trägt dazu bei, die Kosten für die Veranstaltung zu decken.

Das Solidaritätsbändchen ist erhältlich bei der Tourist-Information an der Porta Nigra, im Triershop online sowie beim Altstadtfest am TTM-Stand in der Simeonstraße und bei mobilen Teams, die über das Festgelände gehen.