Porta3 und Altstadtfest Der große Bogen ums schwarze Tor: So werden Busse in Trier umgeleitet

Die Linien 82 und 87 in Richtung Hauptbahnhof werden nach der Haltestelle Treviris über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee auf die normale Route geleitet. In Richtung Porta Nigra fahren die Busse bis zur Haltestelle Treviris ihre gewohnte Route und werden dann über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zur Haltestelle Porta Nigra/Simeonstiftplatz geleitet, wo die Linien enden. In Richtung Mariahof und Schweich beginnen die Linien an der Haltestelle Treviris.