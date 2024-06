Programmübersicht Das ist zum Altstadtfest in Trier 2024 geplant

Die Besucher des diesjährigen 42. Altstadtfests dürfen sich auf vertraute Gesichter auf den Bühnen freuen: So wird Musik-Lokalmatador Frank Rohles am Freitagabend vor Stimmung vor dem Dom sorgen. Und am Sonntag spielt am gleichen Ort Lusthansa – die Band hatte 2023 auf dem Altstadtfest ihr Revival gefeiert und ist auch diesmal wieder dabei.