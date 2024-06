Start mit Ehrengast Drei Schläge, das Bier fließt, das Altstadtfest ist eröffnet

Um es mit Loriot zu sagen: Früher war mehr Lametta. Diesmal machten OB Wolfram Leibe und Triers Weinkönigin Lilian Schmidt kurzen Prozess mit Petrus. Per Feuerwehr-Drehleiter (gesteuert von Sebastian Krewer) rauf zur Brunnenfigur des Stadtpatrons, ihm den Orden abgenommen (den Prinz Thomas III. vom Heuschreck ihm an Weiberfastnacht umgehängt hatte), Blumenstrauß in die Vase und zurück zur Hauptmarkt-Bühne. Zack! Das war’s. Anständige Fotos von dem Ritual, das schönes Wetter über die Festtage bescheren soll, dürften Zufallsprodukte sein. Denn der versammelten Schar der offiziellen Fotografen wandten die Herrschaften im Leiterkorb den Rücken zu. Immerhin klappt es aktuell mit dem feiertauglichen Wetter.