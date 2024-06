Ärger wegen Altstadtfest Fressbude direkt vor dem Ladeneingang statt vor dem Leerstand - muss das sein?

Alfons Endlein kann es immer noch nicht glauben. Er betreibt in der Trierer City zwei Geschäfte. Den Loft Conceptstore in der Palaststraße und Loft Shoes in der Brotstraße. Und mit dem Laden in der Brotstraße gibt es ein Problem. Nicht mit dem Geschäft selbst. Sondern eher mit der direkten Umgebung. „Mich hat fast der Schlag getroffen, als ich hier am Morgen hinkam“, sagt er am Freitag im Gespräch mit dem TV.