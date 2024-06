WCs in der Innenstadt Altstadtfest Trier: Wo gibt es Toiletten - und was kostet es?

Für das Altstadtfest werden mehrere Dixi-Toiletten in der Stadt aufgestellt. Diese findet man dann in der Moselstraße, am Frankenturm, am Domfreihof, in der Gangolf-Straße am Kornmarkt und am Viehmarkt. Die Toiletten sind barrierefrei. Eine nicht-barrierefreie Toilette wird in der Jesuitenstraße stehen. Die Nutzung der WCs kostet jeweils einen Euro.