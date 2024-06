Gegen Grapscher, Schläger & Co. Altstadtfest in Trier: Mehr Sicherheit mit dem A-Team

T-Shirt-Wetter, ausgelassene Stimmung in historischem Ambiente, Musik, die in Ohren und Beine geht, und dazu ein guter Wein – ein klarer Fall von Altstadtfest in Trier. Von der guten Seite des Altstadtfests, wohlgemerkt. Denn es gibt auch die Schattenseite: Je später der Abend, desto blöder die Anmache, desto aufdringlicher die unerwünschte Begleitung, die man nicht mehr loswird, und desto aggressiver Zeitgenossen, die nach reichlich Alkoholgenuss glauben, handgreiflich werden zu müssen.