Trier Altstadtfest Trier: Welche Gäste Guildo zum Jubiläum dabei hat und welche Kultband ein Revival feiert

Piep, piep, piep, ich hab dich lieb: Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass Guildo Horn es für Deutschland beim Eurovision Song Contest krachen ließ. 25 Jahre später will der Meister beim Trierer Altstadtfest zeigen, dass er’s noch kann. Für die Jubiläumsparty am Sonntag, 25. Juni, ab 20 Uhr, hat er sich Gäste eingeladen. Und zwar nicht irgendwen: Tobias Künzel, Frontmann der Band „Die Prinzen“, die sich Anfang der 1990er mit intelligenten und musikalisch versierten Songs („Das ist alles nur geklaut“) in die Herzen ihrer Fans sangen, ist mit dabei. Und auch Peter Freudenthaler und Volker Hinkel, Gründungsduo der Band Foolsgarden, die mit „Lemon Tree“ 1995 einen internationalen Hit landeten, werden zusammen mit Guildos Orthopädischen Strümpfen auf der Porta-Nigra-Bühne stehen.