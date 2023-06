War immer in der Nähe des Kornmarkts Warum Onner Ons dieses Jahr keinen Altstadtfest-Bierstand anbietet

Wenn sich samstagabends die Menschen beim Altstadtfest in der City knubbeln, muss Schwerstarbeit geleistet werden. An den zahlreichen Bierständen können die Zapfer gar nicht so schnell zapfen, als das alle Bestellwünsche schnell abgearbeitet werden. Die Karnevalsgesellschaft (KG) Onner Ons gehört seit 2017 zu den zahlreichen Vereinen, die bei der Großveranstaltung einen Stand betreiben. Nun ist Schluss. Die KG hat jüngst beschlossen, sich nicht am Fest zu beteiligen, das vom 23. bis 25. Juni über die Bühne gehen soll.