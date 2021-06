Lösungsoption für beliebte Großveranstaltung : Umstrittener Altstadtfest-Termin: Neuer Vorschlag im Gespräch

So schön war’s 2019 beim bislang letzten Altfest. Für dieses Jahr ist die Megafete erneut längst abgesagt. Jetzt gibt es Gerangel wegen des Veranstaltungstermins für 2022. Foto: Roland Morgen

Trier In die Diskussion über das Trierer Altstadtfest 2022 kommt neue Dynamik. Der Veranstalter entschuldigt sich für sein Vorgehen und will bei einem Gespräch mit den Partnern eine Lösung finden. Wie Schausteller reagieren und was die SPD kritisiert.