Parkmöglichkeiten in der Innenstadt Wo parke ich beim Trierer Altstadtfest?

100.000 Menschen – mit so vielen Altstadtfest-Besuchern rechnet die Stadt Trier auch in diesem Jahr. Sinnvoll ist es, an den drei Tagen vom 28. bis 30. Juni, auf das Auto zu verzichten und den ÖPNV zu nutzen, auf eigene Fahrrad zu steigen oder zu Fuß in die Innenstadt zu kommen. Wer auf das Auto nicht verzichten will oder kann, steht bei der Such nach einem Parkplatz möglicherweise vor einer Herkulesaufgabe. Doch es gibt Tipps, die Abhilfe schaffen.