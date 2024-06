Preise beim Altstadtfest Trier Ein bisschen teurer als voriges Jahr – aber sehr, sehr lecker

Seit sie auf der Welt ist, ist Patricia Mittler beim Trierer Altstadtfest dabei – und das sind immerhin gut 40 Jahre. Damals waren es noch ihre Eltern, die mit der Grillbude alljährlich aus Düren in der Nähe von Köln zum Trierer Volksfest anreisten. Mit 16 stand Patricia das erste Mal am Schwenker, heute ist sie selbst die Chefin des Grillstands in der Brotstraße. Das runde Grillrost ist über die Jahre gewachsen, etwa 1,50 Meter sind es im Durchmesser. Darauf Bratwürste, in Speck eingerollte Bratwürste und mehrere Zentimeter dicke Schweinenackensteaks. Und auch die Pommes gibt es nur in XXL.