Altstadtfest Trier So läuft’s bei der Schaumparty auf dem Viehmarktplatz

Groß ist sie nicht, die Maschine, die beim Altstadtfest-Sonntag am 25. Juni ab 16 Uhr auf dem Viehmarkt für einen Riesenspaß sorgen soll. Nur etwa einen Meter auf einen Meter bei rund 50 Zentimetern Tiefe misst das kastenförmige Gerät. Dessen Leistung kann sich allerdings sehen lassen. „Bis zu 225.000 Liter Schaum pro Minute können produziert werden“, sagt Veranstaltungstechniker Andreas Simon. Und das reicht, um die Partyfläche auf dem Viehmarkt bis auf Hüfthöhe in eine weiße Schaumlandschaft zu verwandeln. Dazu noch die passenden Chart- und Partyhits, vor Ort von einem DJ aufgelegt, und der Spaß geht los: „Der fluffig-weiße Schaum kann beliebig durchtanzt, in die Luft gepustet oder in kreative Schaumkunst verwandelt werden“, erklärt Alexandra Meusel von der Trier Tourismus und Marketing (TTM) GmbH, die das Altstadtfest veranstaltet, das Partyprinzip.