Aussichten fürs Wochenende Nach sommerlichen Temperaturen: Wie wird das Wetter zum Altstadtfest in Trier?

Für den Start des Altstadtfestes sieht es bislang sehr gut aus. Am Freitag soll es tagsüber warm werden, die Temperaturen klettern auf bis zu 27 Grad. Am Abend könnte sich die Sonne dann aber nach Angaben von wetter.net etwas bedeckt halten. Es soll zudem trocken bleiben. Der Eröffnung des Altstadtfestes um 19 Uhr durch Oberbürgermeister Wolfram Leibe steht demnach zumindest das Wetter nicht im Weg. Und auch wer später den Bluesrock von NotGods genießen oder an der SWR3-Bühne mit DJ One feiern möchte, kann dies bei milden Temperaturen tun.