Tradition : Altstadtfest Trier – Tolle Motive gesucht

Trier Zum 40. Geburtstag soll besonders attraktiv für die größte Sause der Stadt geworben werden.

Für die Menschen in der Region Trier ist das traditionsreiche Altstadtfest ein wichtiger Termin im Veranstaltungskalender. An drei Tagen im Sommer verwandelt sich die Innenstadt in eine Festmeile mit Livemusik und kulinarischen Angeboten. Nach 2019 ruft die TTM zum zweiten Mal einen Wettbewerb aus, bei dem kreative Motive für Plakate und Flyer gesucht werden. Möglich sind zum Beispiel Fotos, Illustrationen, Collagen oder Drucktechniken. Aus allen Einsendungen wählt eine Jury aus Vertretern von Kultur, Wirtschaft und Politik das Gewinnermotiv aus. Der Gewinner des Motivwettbewerbs bekommt ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro.