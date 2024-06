Tipps für die Innenstadt Clubs, Bars und Kneipen: Hier könnt Ihr nach dem Altstadtfest in Trier weiterfeiern

Nach dem Altstadtfest eine Runde am Tischkicker? Das Schickeria in der Simeonstraße ist die ideale Bar dafür – und nur fünf Minuten von der Porta entfernt. Es gibt eine große Auswahl an Getränken, Musik und einen Raucherbereich. Perfekt, um den Abend ausklingen zu lassen. Das Schickeria ist Freitag und Samstag von 18 bis zwei Uhr morgens geöffnet. Sonntags hat es geschlossen.