Gut nach Hause kommen Taxi nach dem Altstadtfest: Vorbestellen oder spontan buchen?

Trier · Don't drink and drive: Diese goldene Regel gilt auch beim Altstadtfest. Aber wo findet man die Taxistände, wie fahren sie am Event-Wochenende und was kostet’s? Wir haben bei den Taxi-Unternehmen nachgefragt.

26.06.2024 , 10:58 Uhr

Wer beim Altstadtfest ein paar Bier zu viel trinkt, lässt sein Auto lieber stehen. Einen sicheren Heimweg garantieren Taxis, welche im Einsatz sein werden. Foto: dpa/Daniel Karmann

Von Jan Niklas Schmitz