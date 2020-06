Musik : Altstadtfest trifft Carpitol - Mit Helmut Leiendecker und Guildo Horn trotz Corona feiern

Trier Helmut Leiendecker und Guildo Horn werden am 26. und 27. Juni, dem ursprünglichen Altstadtfest-Wochenende, live im Autokino „Carpitol – Kino und Kultur in den Moselauen“ mit ihren Bands auftreten.

Carpitol-Partnern möchten wir ein Zeichen setzen, dass Kultur auch in diesen Zeiten möglich ist", sagt Norbert Käthler, Geschäftsführer der ttm.

Auch wenn das Trierer Altstadtfest in diesem Jahr mit Blick auf die Corona-Pandemie ausfallen muss, können sich Musikfans mit der Leiendecker Bloas am Freitag, dem 26. Juni, und Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe am Samstag, dem 27. Juni 2020, auf zwei Klassiker des Trierer Open-Air-Sommers freuen. Komplettiert wird das Freitag-Konzert der Bloas von Solo-Künstler Joe Casel.