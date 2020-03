Kostenpflichtiger Inhalt: 75. Jahrestag : Der Tag, an dem die Amis kamen

Gut gesichert: Die Besatzung des amerikanischen Sherman-Panzers vor der Porta Nigra kontrolliert die Einmündung Paulinstraße. Foto: Adolf Welter/Stars & Stripes

Trier Vor 75 Jahren: Am 2. März 1945 erobern US-Truppen Trier und beenden dort den Zweiten Weltkrieg neun Wochen vor der Kapitulation Nazi- Deutschlands.

Der 2. März 1945 ist Captain Robert Wilsons großer Tag. Um 10 Uhr hisst er an jenem denkwürdigen Freitag auf dem Hotel Porta Nigra das Sternenbanner. Die Flagge hat seine Frau daheim in Newark/New Jersey genäht und über den Atlantik geschickt. Wilson soll sie in der ersten deutschen Stadt aufziehen, die er und seine Kameraden einnehmen. Nun flattert sie als weithin sichtbares Symbol für den Anbruch einer neuen Zeitrechnung in Trier. Dort ist der Krieg vorbei.

Die US-Truppenzeitung Stars & Stripes schreibt in ihrer in Nancy/Frankreich gedruckten Ausgabe vom 3. März: „Die wenigen in der Stadt verbliebenen Zivilisten winkten mit weißen Tüchern. Einige von ihnen jubelten verhalten. Häuser brannten, als die Infanterie in den leeren, mit Schutt übersäten Straßen vorrückte.“ Große Gegenwehr habe es nicht gegeben. Captain Gordon G. Heiger aus Syracuse/Indiana habe einen deutschen Heckenschützen erschossen, der zuvor einen GI getötet und einen weiteren verletzt habe, so Stars & Stripes weiter.

Einziger intakter Moselübergang: US-Soldaten auf der mit Sprengsätzen präparierten Römerbrücke. Foto: Archiv Adolf Welter

Es sind die finalen Zuckungen der Naziherrschaft in der vom „Führer“ befohlenen „Festung Trier“, die ohne erbitterten Widerstand fällt. In Scharen haben sich Wehrmachtssoldaten und Nazi-Funktionäre bereits in der Nacht zum 1. März abgesetzt.

Dass Triers Fall nur noch eine Frage der Zeit ist, zeichnet sich seit Tagen ab: Am 26./27. Februar sind Einheiten der 94. US-Division bei Ayl/Schoden durch den Westwall gebrochen und verwickeln im Raum Zerf/Lampaden Wehrmachtseinheiten und die 6. SS-Gebirgsdivision (Waffen-SS) in erbitterte Kämpfe. Diese Schlacht an der Ruwer dauert fast drei Wochen und ermöglicht zu Beginn auf amerikanischer Seite das Vorrücken einer starken Gruppe mit Panzerunterstützung nach Trier.

Endstation: Gefangengenommene deutsche Volkssturm-Männer und US-Soldaten am 2. März 1945 am Hotel Porta Nigra. Foto: Adol Welter/Stars & Stripes

Drei Angriffskeile bewegen sich am 1. März aus Süden und Osten auf die strategisch wichtige Moselstadt zu: über Irsch, Petrisberg und Avelertal, über Irsch, Olewig und Kaiserthermen sowie über das Konzer Tälchen. Gegenwehr leisten am Stadtrand stationierte Flak-Einheiten. Sie setzen ihre für die Luftabwehr konstruierten 8,8-Zentimeter-Geschütze im Bodenkampf gegen die heranrückenden Streitkräfte ein. Die Batterie auf der Weismark schießt sechs Panzer des über die Pellinger Straße heranrollenden Verbandes in Brand. Ähnliche Verluste fügt das Abwehrfeuer der Flak bei der Kemmelkaserne am Petrisberg den Einheiten zu, die sich aus Richtung Irsch nähern. Es sind Nadelstiche, die den Vormarsch kurzfristig ins Stocken bringen. Aufzuhalten vermögen sie ihn nicht. Die Amerikaner geben großkalibrig Antwort und wissen nun, dass sie Trier ohne größere Probleme einnehmen können. Sie lassen die Nacht verstreichen, um in den frühen Morgenstunden zielsicher einzurücken.

Ein Husarenstück gelingt Oberstleutnant Jack Richardson aus dem texanischen Athens. Im Schutz der Dunkelheit pirscht er sich mit seinem Trupp von Olewig kommend auf sprichwörtlich leisen (Gummi-)Sohlen an vier bei den Kaiserthermen stehende Panzerabwehrgeschütze heran. Die verdutzten Deutschen lassen sich widerstandslos gefangennehmen.

Anschließend besetzen Richardson und seine Leute im Handstreich die Römerbrücke. Dem antiken Bauwerk bleibt auf bis heute nicht vollends geklärte Weise das Schicksal Tausender anderer Brücken, Viadukte und Übergänge erspart, die deutsche Spezialkommandos sprengen, um damit den alliierten Streitkräften die Wege zu versperren. Die Napoleon- und die Kaiser-Wilhelm-Brücke haben vermutlich Angehörige der Volkspionierbrigade 47 in den frühen Abendstunden des 1. März unbrauchbar gemacht. An den Pfeilern der Römerbücke, letzter intakter Moselübergang, sind ebenfalls Sprengladungen angebracht. Dass sie nicht wie befohlen detonieren, führt später zu Legendenbildungen. Manche Quellen berichten von heldenhafter Sabotage, von gekappten Leitungen. Andere wiederum gehen von technischen Mängeln aus: Die Zündkabel seien durch äußere Einflüsse wie die Beschießung der Stadt verrottet gewesen.

Die Amerikaner wissen in den ersten Stunden nach der Einnahme Triers noch nicht, dass keine Gefahr mehr droht. Aus Furcht vor einem Angriff treiben sie Hunderte Menschen, die in den Trier-Wester Luftschutzstollen Zuflucht gesucht haben, auf die Brücke. Dort müssen sie stundenlang ausharren.

Am späten Vormittag kontrollieren die durch das Avelertal eingedrungenen Truppen die gesamte Innenstadt. Auf der anderen Moselseite tobt das Inferno. Gegen 10 Uhr explodiert, von einem US-Panzergeschoss getroffen, ein in Richtung Biewer fahrender Wehrmachts-LKW mit Munition. Viele Zivilisten und gefangene deutsche Soldaten müssen auf dem Georg-Schmitt-Platz mit ansehen, wie die Wucht der Detonation den Palliener Bahnhof und die Nachbarhäuser zerstört.

Um 16 Uhr haben die Amerikaner die ganze Stadt durchkämmt und melden sie als „feindfrei“. General George Patton, Kommandeur der 3. US-Armee, funkt seinem Oberbefehlshaber Dwight D. Eisenhower: „Wir haben Trier eingenommen.“ Am Wehrmachts-Gefechtsstand bei Klausen geht eine Brieftaubenmeldung ein: „Restbesatzung Trier eingeschlossen. Freikämpfen Römerbrücke unmöglich.“

Stars & Stripes-Korrespondent James Cannon berichtet von „Hunderten von Gefangenen, der größte Teil Volkssturm-Männer über 50 Jahre“. Die meisten von ihnen haben sich ergeben. Für sie wie die schätzungsweise noch rund 1000 im evakuierten Trier lebenden Zivilisten geht ein verlorener Krieg zu Ende. Für die Amerikaner ist es eine Etappe. Am Abend des 2. März stehen ihre Kampfverbände in Ehrang an der Kyll, fünf Tage später überqueren US-Truppen in Remagen den Rhein. Als am 8. Mai 1945 das Deutsche Reich endgültig kapituliert, ist Trier bereits über zwei Monate vom Joch des Nationalsozialismus befreit. Am 19. März 1945 übernimmt die US-Militärregierung die Stadt. Mit ihr kommt ein 31-jähriger Emigrant zurück nach Deutschland: der Schriftsteller und spätere DDR-Regimekritiker Stefan Heym (1913 bis 2001). Heym arbeitet vorübergehend als Vernehmungsoffizier in Trier.

In der TV-Ausgabe vom 2. März 1995 berichtet Zeitzeugin Hildegard Rogler (Jahrgang 1920), was sie 50 Jahre zuvor erlebte: „Ich war einerseits erleichtert und trotzdem sehr traurig. Endlich waren die nervenzerreißenden Angriffe vorüber. Aber echte Freude konnte bei mir nicht aufkommen, weil mein Mann in russischer Gefangenschaft war. Mir taten alle die Soldaten leid, die ihren Kopf für Hitlers Wahnsinn hinhalten mussten.“ Hildegard Rogler, geborene Fischermann, erlebte als 25-Jährige den Einzug der Amerikaner in Trier. „Ich erinnere mich noch ganz genau. Ich ging gegen 10 Uhr auf den Hauptmarkt und sah sie kommen. Aus Richtung Porta näherten sie sich einzeln und vorsichtig über die Berge aus Schutt und Trümmern. Es war gespenstisch, weil man ihre Stiefeltritte nicht hörte. Die hatten ja Gummisohlen.“

Die GIs erwiesen sich aber als ganz und gar nicht gespenstisch: „Ich habe mich gewundert, wie anständig die Amerikaner und später auch die Franzosen waren. Sie taten niemandem etwas zuleide und steckten der Bevölkerung sogar Lebensmittel zu.“ Für Hildegard Rogler gingen damals sieben schwere Monate zu Ende. Als Serviererin in der Gastwirtschaft/Pferdemetzgerei Könsgen am Stockplatz beschäftigt, blieb sie bis Kriegsende in ihrer Heimatstadt: „Ich habe alle Bombenangriffe mitbekommen. Es war schrecklich.“

Mit ihrer älteren Schwester Emilie verbrachte sie die letzten Kriegsmonate im Keller des Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums, das Trinkwasser bezogen sie aus einem Hydranten in der Deworastraße. 1949 kehrte ihr Mann nach achtjähriger Gefangenschaft aus Sibirien heim – die Erinnerungen an die schlimme Zeit blieben: „Wenn im Fernsehen ein Kriegsfilm kommt, muss ich ausschalten. Ich kann mir das Leid und das Elend nicht ansehen.“