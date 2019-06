Porträt : Eine Band aus Trier, die keine Trierer Band ist

Trier Die Gewinner des Musikwettbewerbs „Rockbuster“ in Rheinland-Pfalz beweisen, dass deutsche Musik aus der Region auch anders klingen kann. Am 8. Juni stehen „Graustufe West“ auf der Tufa-Bühne. Ein Heimspiel für die vier Musiker – die sich nicht als Trierer Band verstehen.

Die offen formulierten, zum Nachgrübeln anregenden Texte werden durch Bass, Drums, Keyboard und Gitarre begleitet. Teils sind die Klänge verzerrt, was beim Hören gewollt an die 80er Jahre, an Joy Division oder The Cure erinnert. Es bleibt jedoch beim Erinnern: Vergleiche mit anderen Bands fallen bei so einer ungewöhnlichen Band schwer. Schließlich will Graustufe West „mehr, als nur gute Musik machen“. Sie will sich von der Masse abheben. „Wir müssen weiterdenken“, betont Johannes. Aus diesem Grund kooperieren die vier Musiker mit Trierer Multimedia-Studenten. „Jede Band will ein gutes Video machen“, stellt Bilel klar. Benötigt werden dafür nebst Motivation aber auch „Equipment, Look, Technik. Deswegen ist es gut, wenn man Verantwortung abgibt.“ Beide Parteien – Band und Studenten – profitieren von dieser Zusammenarbeit.