Bildung in Corona-Zeiten : Wie Online-Unterricht den Schülern hilft

Die Schüler der 5c am Friedrich-Spee-Gymnasiums lernen in einer Online-Schulstunde im Fach Englisch eine neue grammatische Form. Foto: TV/Angelina Burch

Trier Jeden Tag ein geregelter Online-Stundenplan: So sieht der Alltag der Schüler am Friedrich-Spee-Gymnasium seit Anfang des Jahres aus. Neben dem direkten Feedback der Lehrer und einem geregelten Alltag gibt es bei diesem Modell noch weitere Vorteile.

Es ist 9.20 Uhr, als die Englischstunde der 5c beginnt. Sarah Gabriel begrüßt ihre Schüler, und gemeinsam starten sie mit einem Video in die Stunde. Fünf Schüler haben ihre Kamera an. 60 Minuten wird diese Schulstunde dauern – eine der vier Online-Schulstuden, die die Schüler am Friedrich-Spee-Gymnasium (FSG) täglich haben.

Auf die Frage, welche Schüler den Text auf der nächsten Folie vorlesen möchten, melden sich gleich mehrere. Der Überblick darüber ist eine der Funktionen, die die Plattform Big Blue Button bietet. Die Schüler können sich virtuell melden und bei Bedarf Fragen oder Kommentare in den Chat schreiben.

Als nächstes lernen die Schüler eine neue grammatische Form. Mit unterschiedlichen Beispielen erklärt Gabriel ihnen die Regel. Zeit, um die Folie in das Arbeitsheft abzuschreiben, ist in der Stunde auch eingeplant. Die Ergebnisse der nächsten Aufgabe lesen die Schüler wieder abwechselnd vor.

Es wirkt fast wie eine normale Unterrichtsstunde. Aber nur fast. Ein großer Unterschied ist, dass Gabriel nicht alle Schüler sehen kann und den Überblick über vieles gleichzeitig haben muss. „Es haben immer nur ein paar Schüler ihre Kamera an, damit die Internetverbindung nicht überlastet wird. Ich muss dabei schon viel im Blick haben, aber es ist gut, dass wir so den Kontakt zu den Schülern halten und den Unterrichtsstoff vermitteln können“, sagt Gabriel. In den vergangenen Wochen hätten sie ihr System entwickelt, wie am besten auch während der Stunde Fragen gestellt werden können.

Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Online-Unterricht sei der soziale Kontakt, den die Schüler damit untereinander, aber auch mit ihren Lehrern haben. Der direkte Kontakt sei besonders hilfreich, wenn es Fragen gibt.

Die Schüler sind froh, dass die Schulstunden täglich online angeboten werden und sie nicht wie an anderen Schulen nur einmal pro Woche eine Konferenz haben. Das sagt eine Schülerin nach der Englischstunde. Eine andere Schülerin stimmt ihr zu und ergänzt: „Es ist im Moment komplett anders, als acht Stunden in der Schule zu sein. Die Konzentration klappt ganz gut. Trotzdem ist richtige Schule besser.“ Die Schüler sind sich einig: Bei manchen Fächern funktioniert der Unterricht besser als bei anderen. Der Grund dafür sei, dass die technischen Kenntnisse der Lehrer unterschiedlich seien.

Für die Lehrer sei der Online-Unterricht ein größerer Aufwand, sagt Gabriel. „Es dauert wesentlich länger, alle Aufgaben zu korrigieren und das Feedback zu geben. Auch die Vorbereitung auf den Unterricht muss ganz präzise sein, damit genau eine Zeitstunde gefüllt wird.“ Der Lernerfolg bei den Schüler sei dennoch viel wichtiger als die zusätzliche Arbeit.

Besonders wichtig sei außerdem die Struktur, die die Schüler täglich durch den Online-Stundenplan haben. Darauf macht auch Schulleiter Andreas Gehendges aufmerksam: „Das war uns bei der Planung sehr wichtig. Mit täglichem Unterricht von 8 bis 13 Uhr haben die Schüler einen geregelten Tag. Sie müssen zum Beispiel früh aufstehen und können nicht den ganzen Vormittag im Bett bleiben.“ Wichtig sei auch, dass sie so täglich den Kontakt sowohl zu den Schülern als auch zu vier Lehrern haben. „Damit kann das Gemeinschaftsgefühl ein bisschen aufrechterhalten werden.“

Auch Fächer wie Kunst, Musik und Sport sind ein Teil des Online-Stundenplans. Gehendges: „In der Sportstunde macht der Lehrer gymnastische Übungen vor der Kamera und die Schüler machen diese nach. So bleibt auch in dieser Zeit kein Fach auf der Strecke. Unter den derzeitigen Umständen ist der Online-Unterricht so die bestmögliche Lösung.“

Das Feedback der Eltern sei bisher ebenfalls positiv gewesen. Andrea Weides, Klassenelternsprecherin der 5c, ist zufrieden damit, wie die Schule den Unterricht ermöglicht. „Das Modell am FSG ist sehr gut organisiert. Die Kinder werden nicht alleine gelassen, und die Stunden sind fast wie der normale Schulunterricht.“ Disziplin und Konzentration der Schüler seien deshalb ebenfalls besser. „Die Lehrer entscheiden, wer an dem Tag die Kamera anmacht und können die Schüler jederzeit dran nehmen. So ist den ganzen Vormittag die Aufmerksamkeit der Kinder gefragt. Mit dieser Lösung bleibt auch niemand auf der Strecke.“