Kultur : Ein Harlekin mit  Gestaltungswillen

Graach/Trier Am Graacher Geburtshaus von Jupp Zimmer erinnert eine Gedenktafel an den deutschlandweit bekannten Bildhauer und Maler.

Sein Lebenswerk war erst kürzlich Thema eines Vortrags in der Europäischen Kunstakademie in Trier. Am 14. August wurden dort die Person und die Verdienste des Bildhauers und Malers Jupp Zimmer gewürdigt. 1919 in Graach an der Mosel geboren, wäre er am 3. September dieses Jahres 100 Jahre alt geworden. Das hatte die Verantwortlichen der Ortsgemeinde bewogen, mit einer Gedenktafel an ihn zu erinnern.