„Kinder mit dreckigen Fingernägeln sind glücklich“ Wie eine junge Familie den Knospenhof betreibt, sich selbst versorgt und ihr Fleisch direkt vermarktet

Herl · Eine junge Familie betreibt einen Bio-Bauernhof. In ländlicher Idylle leben die Fourniers am Rande des Hochwaldes. Was treibt sie an?

13.09.2023, 15:14 Uhr

Pure Bio-I und Familien-Idylle: Der Knospenhof 19 Bilder

Von Dirk Tenbrock

Der beeindruckend große Hofhund zerrt an seiner Kette und bellt, was das Zeug hält, als der Volksfreund-Reporter am Ende des Schotterwegs am Hang eines Hochwald-Hügels aus seinem Wagen steigt und sich fühlt wie einst Angela Merkel bei Vladimir Putin. „Der hat Angst vor Männern, wohl ein Trauma aus seiner Welpenzeit“, erklärt Bäuerin Caroline Fournier, weshalb man sich fernhalten solle. Sie kümmert sich. Auch um den seelisch versehrten Hund. Hier geht es zur Bilderstrecke: Bio- und Familien-Idylle pur: Die Fourniers vom Knospenhof sind Selbstversorger und Direktvermarkter