Ende der Winterpause : Am Kreisel in Trier-Nord wird wieder gebaut

Die Brückensanierung am Verteilerkreis Trier-Nord geht weiter. Foto: Friedemann Vetter

Trier Die Straßenbauer sind zurück. Nach der Winterpause gehen die Bauarbeiten am Verteilerkreis und am Brückenbauwerk der Anschlussstelle in Trier-Nord weiter.

Es ist wieder soweit. Am Montag, 2. März, beginnt der Landesbetrieb Mobilität ab 9 Uhr mit dem Einrichten der Verkehrsführung zur Verbreiterung der beiden unter der Brücke in und aus Richtung Verteilerkreis verlaufenden Straßen in Trier-Nord. Die Verbreiterung beider Straßen um jeweils 3,5 Meter ist im Vorfeld der eigentlichen Brückeninstandsetzung notwendig, um später die dafür erforderlichen Gerüste aufstellen zu können. Die Arbeiten dazu werden bis voraussichtlich Mitte März laufen.