Gewerkschaft : Wieder Warnstreiks zu Tarifverhandlungen: Auch an Kitas in Trier und Wittlich

Wieder Warnstreiks zu Tarifverhandlungen: Auch an Kitas in Trier und Wittlich

Trier/Wittlich Am Mittwoch sind Beschäftige kommunaler Kitas zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Laut Verdi könne man nicht ausschließen, dass sich weitere Kitas dem Warnstreik anschließen.

Für Mittwoch, 4. Mai, ruft die Gewerkschaft Verdi Erzieher in Kitas und des schulischen Ganztags zum Warnstreik auf. Auch Trierer und Wittlicher Einrichtungen sind betroffen. Laut Verdi werden Beschäftigte des kommunalen Sozial und Erziehungsdienstes von der Gewerkschaft zum Warnstreik aufgerufen, es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Einrichtungen dem Warnstreik anschließen. intergrund sind die Tarifverhandlungen am 16. Und 17. Mai in Potsdam, wo Verdi über verbesserte Arbeitsbedingungen, höhere Gehälter und Maßnahmen gegen Fachkräftemangel verhandelt.

In Trier sind die folgenden Kitas vom Warnstreik betroffen: Alt-Tarforst, Trimmelter Hof, Feyen, Estricher Weg, Im Freschfeld und die Deutsch-Französische Kindertagesstätte. In Wittlich ist die Kita Grosslittgen betroffen. Die Eltern werden um Verständnis gebeten. Verdi empfiehlt den Eltern, sich ihrer Einrichtung zu erkundigen, ob auch diese vom Streik betroffen und geschlossen ist. Am 4. Mai sind Kundgebungen geplant. Start ist 12 Uhr in Saarbrücken auf dem Tbilisser Platz (Theatervorplatz). Für den 13. Mai ist ein weiterer Warnstreik geplant.