Straßenbau : Am Pfahlweiher geht es Ende Juli los

Feyen/Weismark Zeitplan der Trierer Stadtverwaltung zur Sanierung der Straße im Stadtteil Feyen steht. Auch in der Eltzstraße in Pfalzel soll bald Start sein.

(red) In Feyen/Weismark steht das nächste große Trierer Straßenbauprojekt an: Ab Ende Juli wird dort die stark beschädigte Hauptverkehrsstraße Zum Pfahlweiher von Grund auf erneuert.

Der Stadtrat hatte 2016 den Neubau mit folgenden Komponenten beschlossen: Gesamtlänge: 540 Meter, aufgeteilt in vier Bauabschnitte. Neuer Kreisverkehr an der Einmündung Auf der Weismark, so dass sich die Geschwindigkeit an dieser unübersichtlichen Kurve verringert. Beidseitiger Gehweg. Neue Bushaltestelle mit Fußgängerüberweg auf Höhe der Kita „Haus Tobias“ als Anlaufpunkt für die Bewohner der Siedlung Castelnau. An zwei Stellen wird die Fahrbahn auf 3,50 Meter verengt, um Fußgängern die Querung der Straße zu erleichtern. Grünzug und kleiner Parkplatz mit acht Stellflächen an der Bushaltestelle Clara-Viebig-Straße. Die Stadtwerke erneuern ihre 60 bis 80 Jahre alten Ver- und Entsorgungsleitungen für Strom, Gas und Wasser.