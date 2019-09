Schule : „G8 plus Ganztagsgymnasium ist die ideale Schulform“

Trier Am Trierer Friedrich-Spee-Gymnasium ist Schulleiter Andreas Gehendges in sein Amt eingeführt worden.

Mit Andreas Gehendges hat das Friedrich-Spee-Gymnasium einen Schulleiter, der aus Trier stammt und in Trier verwurzelt ist, der im Laufe seiner bisherigen Berufsjahre aber auch ein bisschen in Deutschland und der Welt umhergekommen ist: Nach dem Abitur am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Trier zog es ihn fürs Referendariat nach Brandenburg, im Jahr 2001 ging er gar für ein Jahr in den Auslandsschuldienst in die Türkei. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland führten ihn weitere Stationen über die Gymnasien in Biesdorf und Neuerburg sowie die IGS Trier dann schließlich ab 2018 ans Friedrich-Spee-Gymnasium.