Stadtbild : Hier läuft die Zeit nicht davon

Wer hat an der Uhr gedreht? In jüngerer Zeit bestimmt niemand, denn die Zeiger an den Uhren des Stadtbades Trier sind seit einer Woche abmontiert. Foto: Roland Morgen

Trier Wer hat an der Uhr gedreht? Im Falle des Trierer Stadtbades in den vergangenen Tagen niemand. Denn da gibt es aktuell nichts zum Drehen. An allen drei Zeitmessern, mit denen der Hallenbad-Turm an der Südallee aufwartet, fehlen seit Ende vergangener Woche die Zeiger.