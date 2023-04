Pakete gestohlen? Warum sich ein Amazon-Bote vor Gericht verantworten muss

Ein Paketbote muss sich am Donnerstag, 13. April, am Amtsgericht Trier wegen Diebstahls verantworten. Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem zum Tatzeitpunkt 21-jährigen Angeklagten zur Last, zwischen dem 15. Oktober und dem 25. November 2022 als Amazon-Paketauslieferer in insgesamt 13 Fällen hochwertige Waren aus Paketen entnommen und durch weniger wertvolle Produkte aus anderen Päckchen ersetzt zu haben. Bei den gestohlenen Waren habe es sich um Spielwaren und hochwertige Elektronikartikel wie Apple Watches, Tablets oder Laptops gehandelt. Laut Staatsanwaltschaft hatten sie einen Wert zwischen rund 16 und 1.300 Euro. Der Gesamtschaden belaufe sich auf rund 5100 Euro.