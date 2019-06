Trier : Ambitionierte Sänger für Männerchorprojekt in Trier gesucht

Trier Das traditionelleNeujahrskonzert am Sonntag,5. Januar 2020, als Abschluss der alljährlichen geistlichen Musiken in der Pfarrkirche St. Martin in Schweich steht imkommenden Jahr auch im Zeichen hoch anspruchsvoller Männerchorliteratur des Komponisten Franz Schubert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Zur Aufführung kommen unter anderem „Allmacht,...Hymne,...Salve Regina,...!“.

Ambitionierte Sänger sind

eingeladen, dieses anspruchsvolle Projekt mit dem Männerensemble St. Martin Mosel zu verwirklichen. Chorerfahrung und Notenkenntnisse sind erwünscht und von Vorteil.

Der Probenbeginn ist direkt

nach den Sommerferien.