Finanzielle Hilfe : Nach Amokfahrt in Trier: Stiftung für Hinterbliebene steht kurz vor Gründung

Nach Amokfahrt in Trier: Stiftung für Hinterbliebene steht kurz vor Gründung

Trier Finanzielle Unterstützung soll es geben für die Menschen, die Anfang Dezember bei der Amokfahrt durch Trier verletzt oder traumatisiert wurden oder Angehörige verloren haben. Die dafür geplante Stiftung könnte nun bald ihre Arbeit aufnehmen.

Die Gründung einer Stiftung für Hinterbliebene und Opfer der Amokfahrt vom 1. Dezember 2020 in Trier steht unmittelbar bevor. Das hat die Stadtverwaltung am Montag bekanntgegeben.

Auf einem Hilfekonto der Stadt war mehr als eine Million Euro an Spenden zusammengekommen, mit denen nun über die Stiftung Betroffenen geholfen werden soll. Bei der Amokfahrt eines 51-jährigen Trierers waren fünf Menschen getötet und Dutzende teils schwer verletzt worden. Das gesammelte Geld, so die Stadtverwaltung, stehe ebenso für Hinterbliebene der Opfer und Verletzte zur Verfügung wie für Augenzeugen, die aufgrund der traumatischen Erlebnisse nach wie vor in psychiatrischer Behandlung seien.