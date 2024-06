An der Porta Erinnerung an Amok-Opfer: Warum die Gedenkstätte noch nicht fertig ist

„Oh schön! Ein wunderbarer Platz zum Relaxen. Und so schön nah am Weltkulturerbe“, denken sich nicht nur Touristen. Auch Einheimische machen gerne mal ein Päuschen auf der gepflegten Fläche zwischen Porta Nigra und Christophstraße, schließlich stehen ja auch Bänke dort. Jedem, der sich dort wohlgemut für eine Weile niederlässt, sei seine Spontan-Siesta gegönnt. Dennoch hat die Sache einen Haken: Es ist kein Ort zum Picknicken oder zum Daddeln am Handy. Dort soll vielmehr der Opfer der tödlichen Amokfahrt vom 1. Dezember 2020 gedacht werden.