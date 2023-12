Erinnerung in Trier Gedenken an die Amokfahrt dieses Jahr im kleineren Rahmen

Trier · Auch am dritten Jahrestag gibt es ein zentrales Gedenken an die Opfer der Amokfahrt in Trier. Es wird allerdings anders ablaufen als noch im vergangenen Jahr.

01.12.2023 , 06:33 Uhr