Ein Gutachten widerrufen Traumata wegen der Amokfahrt? Trierer Feuerwehrmann klagt auf Dienstunfähigkeit

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind am 1. Dezember 2020 in der Fußgängerzone im Einsatz, in der ein Auto mehrere Menschen erfasst und tödlich verletzt hat. Nun klagt ein Feuerwehrmann der Stadt Trier auf Dienstunfähigkeit, da er durch den Einsatz traumatisiert sei. (Symbolfoto/Archivfoto)

Foto: dpa/Harald Tittel