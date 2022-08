Urteil : „Lebenslänglich“ für Amokfahrer von Trier – 52-Jähriger wird in geschlossene Psychiatrie eingewiesen

Szene einer Gedenkfeier für die Opfer der Amokfahrt an der Porta Nigra. Foto: Roland Morgen

Update Trier Am Dienstagmittag ist das Urteil im Prozess zur Amokfahrt in Trier gefallen. Der 52-jährige Angeklagte ist wegen mehrfachen Mordes zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden und wird in eine geschlossene Klinik eingewiesen. Sein Anwalt kündigte jetzt an, Revision gegen das Urteil einzulegen.