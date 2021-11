Stadt in Trauer : Amokfahrt-Gedenkfeiern in Trier: Infos zu Live-Stream und TV-Übertragung

Oberbürgermeister Leibe wird an der Gedenktafel für die Amokfahrt an der Porta Nigra in Trier. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Nur wenige Menschen haben die Möglichkeit, an den offiziellen Gedenkveranstaltungen persönlich teilzunehmen. Als Fernsehübertragung und Live-Stream sind Gottesdienst und Requiem aber für jeden zugänglich.

Am 1. Dezember erinnert sich Trier an die schrecklichen Ereignisse, die ein Jahr zuvor Bestürzung in ganz Deutschland auslösten. Viele Menschen haben das Bedürfnis, ihrem Gedenken Ausdruck zu verleihen. Das zeigt nicht zuletzt die provisorische Gedenkstätte an der Porta Nigra, die vor wenigen Tagen eine Gedenktafel erhalten hat. An den offiziellen Gedenkfeiern zum Jahrestag der Amokfahrt in Trier können aber nur wenige Menschen persönlich teilnehmen. Deshalb ist es gut zu wissen, dass eine Übertragung im Fernsehen und auch im Live-Stream stattfindet.